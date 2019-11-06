В Красногвардейском районе запустили обновленную котельную

Она считается одной из самых старейших в районе – в следующем году ей исполнится 70 лет.

На Ковалевской запустили обновленную котельную. Она считается одной из самых старейших в районе – в следующем году ей исполнится 70 лет. Об этом 20 декабря рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

После реконструкции объект превратился в автоматизированный и энергоэффективный источник с новыми котлами, насосами и теплообменниками. Тепло от него получают более 21 тысячи горожан. Также запущены в работу источники на улицах Двинской и Политрука Пасечника, на газ перешли котельные в Ольгино и Петро-Славянке.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"