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Поливальная машина потушила горящую "Газель" в Красногвардейском районе

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Инцидент произошёл на углу шоссе Революции и проспекта Энергетиков.

В среду, 3 августа, на углу проспекта Энергетиков и шоссе Революции в Красногвардейском районе загорелся автомобиль. Об этом стало известно Piter.TV.

На кадрах поступившего в редакцию видео заметно, что огонь охватил переднюю часть большегруза. Ситуацию исправила поливальная машина, которая подъехала сзади и потушила возгорание. 

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится. 

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник пожарным не удалось спасти от огня автомобиль Ford на Софийской улице.

Видео: Piter.TV

Теги: красногвардейский район, пожар, санкт-петербург, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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