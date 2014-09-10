Поливальная машина потушила горящую "Газель" в Красногвардейском районе

Инцидент произошёл на углу шоссе Революции и проспекта Энергетиков.

В среду, 3 августа, на углу проспекта Энергетиков и шоссе Революции в Красногвардейском районе загорелся автомобиль. Об этом стало известно Piter.TV.

На кадрах поступившего в редакцию видео заметно, что огонь охватил переднюю часть большегруза. Ситуацию исправила поливальная машина, которая подъехала сзади и потушила возгорание.

Информации о пострадавших в результате инцидента не приводится.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник пожарным не удалось спасти от огня автомобиль Ford на Софийской улице.

Видео: Piter.TV