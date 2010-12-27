В Красногвардейском районе создадут детский инклюзивный игровой парк

Над проектом работает компания "Coca-Cola"

В пятницу, 23 августа, стаkо известно, что в Петербурге планируют построить инклюзивный игровой парк для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующий проект представили вице-губернатор Владимир Кириллов и гендиректор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич на EuroSkills 2022 в Казани.

Правительство Санкт-Петербурга готово оказать необходимое содействие в реализации вашей инициативы по строительству в городе детского инклюзивного игрового парка. Этот важный социальный проект будет способствовать созданию дополнительных возможностей для обучения и занятий спортом юных петербуржцев, имеющих проблемы со здоровьем отметил Кириллов

Общественое место планируют построить в Красногвардейском районе. Авторы проекта предполагают, что инклюзивный игровой парк станет безопасным местом для игр на свежем воздухе. На его территории расположится и большая спортзона, где дети смогут заниматься воркаутом и футболом.

Ранее мы сообщали о том, что в субботу в Петербург придут ливни с грозами.

Фото:pixabay