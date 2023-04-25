Сейчас здесь работают строители и реставраторы.

Осенью в Красногвардейском районе откроется Центр здоровья. Здание находится на улице Коммуны, 34. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Здесь проводятся реставрационные работы. Центр здоровья обновляется по программе модернизации первичного звена Национального проекта "Здравоохранение".

На данный момент практически готов фасад, специалисты сняли все леса. Сейчас строители монтируют отливы и козырьки, завершают внутреннюю отделку. Ближе к августу подрядчик приступит к ремонту входной группы.

Ранее мы писали, что в Петербурге обновляют подъезды к медучреждениям.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского