Гостям провели экскурсию библиотеке, показали мастер-класс для детей по изготовлению 3D-фигурок и познакомили с разноцветными залами.

В Красногвардейском районе открыли современное библиотечное пространство. Именно так называется себя библиотека "КУБ", которая расположилась в жилом доме на проспекте Маршака, 24 корпус 1.

Местных жителей начали привлекать в жизни библиотеки в первый день. Право открыть новую библиотеку досталось местной жительнице, выигравшей конкурс репостов "ВКонтакте". На церемонии посетители могли познакомиться с директором библиотечной системы района, сотрудниками и заведующей.

Во-первых, мы новые, мы находимся в Новой Охте. Мы новая библиотека ЦБС Красногвардейского района, у нас воплощаются новинки, но самое главное, что мы ждем креатив не только от наших библиотекарей, но и от читателей Анастасия Белоногова, заведующая библиотекой "КУБ

Библиотека состоит из семи разноцветных залов для чтения, игр или отдыха. Каждый зал уникален. Гостям провели экскурсию по новому пространству, показали мастер-класс для детей по изготовлению 3D-фигурок.

Как заявляют сотрудники, это не просто классическая библиотека, а культурное и общественное пространство. Здесь планируют проводить встречи с известными людьми, лекции, мастер-классы и интерактивы. Кроме того, тут можно поиграть на фортепиано, распечатать фигурки на 3D- принтере или погрузиться в виртуальную реальность.

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Фото и видео: Piter.tv