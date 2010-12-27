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В Красногвардейском районе до мая 2018 года вводятся новые ограничения движения
Сегодня, 19:11
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ProkVad
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В Красногвардейском районе до мая 2018 года вводятся новые ограничения движения

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С 30 декабря по 15 мая 2018 года будут введены новые ограничения движения на Гранитной улице

С 30 декабря в силу вступают новые ограничения движения в Красногвардейском районе Петербурга.

До 15 мая 2018 года продолжаются работы на Гранитной улице, сообщают в пресс-служба ГАТИ. В связи с этим на движение транспорта будет ограничено на перекрестке Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы, а также на проспекте Шаумяна от Казанской улицы до Гранитной улицы, включая перекресток с Казанской.

Движение будет закрыто на следующих объектах: на Гранитной улице от улицы Громова до Новочеркасского проспекта; на местном проезде Гранитной улицы от проспекта Шаумяна до Новочеркасского проспекта, а также на местном проезде Гранитной улицы в створе Новочеркасского проспекта и Гранитная улица от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы, включая перекресток с проспектом Шаумяна.

Фото: pixabay

Теги: гати , движение , дороги , маршруты , ограничения , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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