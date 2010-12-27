В Красногвардейском районе Петербурга восстановили электричество

В Красногвардейском районе Петербурга вернули электричество. накануне вечером местные жители пожаловались на отсутствие света в домах. Об этом они рассказали в социальных сетях. Известно, что проблема коснулась проспект Передовиков, Ириновский, Ударников и Индустриальный проспекты. В аварийной службе ранее заявили, что восстановление может продлиться в течение 24 часов.

На самом деле специалистам удалось справиться с ситуацией к 0:39 ночи понедельника. По данным бригады "Ленэнерго", об аварии на сети они узнали в 22:40. Было обесточено 20 зданий. Ремонт занял три часа.

Ранее Piter.tv писал о том, что специалисты назвали главный источник загрязнений воздуха в Петербурге.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Alex Bulex

