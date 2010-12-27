Специалисты назвали главный источник загрязнений воздуха в Петербурге

На состояние воздуха в Петербурге больше всего влияют автомобили, при этом уровень загрязнение воздуха в Северной столице остается низким. Информация об этом содержится в ежегодном отчете Росгидромета "Состояние загрязнения атмосферы в городах России за 2018 год".
Источником более 80% вредных веществ являются автомобили. За четыре года, с 2014 по 2018, концентрация озона в воздухе возросла на 30% и в среднем составляет 1,2 единицы от допустимой нормы.
С другой стороны, в Петербурге снизилась концентрация взвешенных веществ в воздухе. В Выборге же наоборот зафиксировали повышение.
Несмотря на то, что качество воздуха почти в 90% городов находится не в самом хорошем состоянии, ситуация улучшается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что очевидцы заметили над Приморским районом светящееся оранжевое пятно.
Фото: pixabay.com
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