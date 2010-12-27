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Специалисты назвали главный источник загрязнений воздуха в Петербурге
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

Специалисты назвали главный источник загрязнений воздуха в Петербурге

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В целом уровень загрязнения воздуха в Северной столице остается невысоким.

На состояние воздуха в Петербурге больше всего влияют автомобили, при этом уровень загрязнение воздуха в Северной столице остается низким. Информация об этом содержится в ежегодном отчете Росгидромета "Состояние загрязнения атмосферы в городах России за 2018 год".

Источником более 80% вредных веществ являются автомобили. За четыре года, с 2014 по 2018, концентрация озона в воздухе возросла на 30% и в среднем составляет 1,2 единицы от допустимой нормы. 

С другой стороны, в Петербурге снизилась концентрация взвешенных веществ в воздухе. В Выборге же наоборот зафиксировали повышение. 

Несмотря на то, что качество воздуха почти в 90% городов находится не в самом хорошем состоянии, ситуация улучшается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что очевидцы заметили над Приморским районом светящееся оранжевое пятно. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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