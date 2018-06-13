Очевидцы заметили над Приморским районом светящееся оранжевое пятно

Петербуржцы засняли на видео необычное явление в Приморском районе города. Они опубликовали видеозапись в социальных сетях с просьбой объяснить причины такого странного неба. На кадрах видно, что воздух вокруг как бы светится оранжевым цветом.
Отметим, что очевидцами замечена четкая грань между "пятном" и обычным ночным небом. Известно, что явление зафиксировано местной жительницей в ночь на 8 ноября.
Кто-нибудь в курсе, почему такое оранжевое небо?
просила автор видео в соцсетях
Петербуржцы считают, что свечение связано с тем, что недалеко от данного места располагаются теплицы.
Ранее Piter.tv писал о том, что в ночь на 5 июля на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Марина Васильченко
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