Очевидцы заметили над Приморским районом светящееся оранжевое пятно

Местные жители гадают, что же стало причиной такого необычного оттенка неба.

Петербуржцы засняли на видео необычное явление в Приморском районе города. Они опубликовали видеозапись в социальных сетях с просьбой объяснить причины такого странного неба. На кадрах видно, что воздух вокруг как бы светится оранжевым цветом.

Отметим, что очевидцами замечена четкая грань между "пятном" и обычным ночным небом. Известно, что явление зафиксировано местной жительницей в ночь на 8 ноября.

Кто-нибудь в курсе, почему такое оранжевое небо? просила автор видео в соцсетях

Петербуржцы считают, что свечение связано с тем, что недалеко от данного места располагаются теплицы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ночь на 5 июля на Камчатке началось извержение Ключевского вулкана.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Марина Васильченко

