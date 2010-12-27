В Красногвардейском районе "Фура" сбила мужчину вне зоны пешеходного перехода

Мужчина получил тяжелые травмы.

В Красногвардейском районе Петербурга под колёса "Фуры" попал мужчина. Об этом сообщает "Водитель Петербурга".

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что на площади Карла Фаберже, 8 рядом с метро "Ладожская", мужчина 1976 года рождения, управляя грузовым автомобилем Renault, сбил пешехода – мужчину лет 40 на вид.

Можно уточнить, что ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы.

Видел с окна самоцветов как реанимация с пешеходом долго работала. Может и есть шанс. Сообщает очевидец

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург