В Краснодаре завели дело о хищении машин на 10 млн рублей

Трое подозреваемых отправлены под стражу.

На территории города Краснодара российские правоохранительные органы выявили и задержали автомошенников, похитивших 16 транспортных средств со стоимостью около 10 миллионов рублей. В пресс-службе полиции уточнили, что трое злоумышленников в возрасте 26 и 39 лет зарегистрировали автомобильный салон и стали предлагать собственникам машин, желающим продать свое движимое имущество, помочь в поиске клиентов. По схеме аферисты говорили о том, что житель другого региона готов выплатить задаток в размере 5 процента от стоимости автомобиля, а спустя некоторое время передать через представителей компании оставшуюся денежную сумму. Все сделки проводились в арендованных помещениях, которые сообщники регулярно меняли, как и название фирмы. После заключения с владельцами автомобилей договора комиссии, тот получал обещанный аванс.

Он в свою очередь передавал мошенникам документы и ключи от машины в надежде получить оставшуюся сумму. Однако ни один собственник деньги от продажи так и не получил. Автомобили им никто не вернул. пресс-служба МВД РФ

Оперативники установили, что преступники, завладев, чужим имуществом, продавали машины за половину от их рыночной стоимости так называемым "перекупщикам". По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас все фигуранты расследования отправлены под стражу.

Задержан подозреваемый в стрельбе на КАД по мотоциклисту.

Фото и видео: МВД Медиа