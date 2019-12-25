Задержан подозреваемый в стрельбе на КАД по мотоциклисту

Он пояснил, что стрелял из своей пневматической винтовки по дорожному знаку и, видимо, случайно попал в мотоциклиста.

Полиция разыскала причастного к стрельбе на КАД по мотоциклисту. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 17 июня обратился 36-летний мотоциклист из Шушар и сообщил, что при движении по КАД, на круговом движении с улицы Вишерской в него выстрелил неизвестный. Мужчина пояснил, что конфликтов и угроз на дороге не было. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу с ранением спины.

Вечером 18 июня в квартире дома 14 по улице Школьная в поселке Шушары по подозрению в совершении данного преступления был задержан 47-летний мужчина. Он пояснил, что стрелял из своей пневматической винтовки по дорожному знаку и, видимо, случайно попал в мотоциклиста.

Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Piter.tv