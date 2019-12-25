На КАД стреляли в байкера

Мотоциклист был госпитализирован в состоянии средней тяжести с ранением в спину.

Вечером в понедельник, 17 июня, неизвестный открыл огонь из травматического оружия по байкеру, который двигался по КАД. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший, 36-летний мотоциклист, рассказал, что инцидент произошел во время движения в районе развязки с Московским шоссе.

Мотоциклист был госпитализирован в состоянии средней тяжести с ранением в спину. Он заверил полицию, что на дороге не было конфликтов и угроз в его адрес.

Ранее мы сообщили о том, что житель Невского района Петербурга открыл огонь по оперативникам.

Фото: Piter.TV