Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей.

В Краснодаре полиция задержала автомошенников, похитивших 16 машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным следствия, трое злоумышленников зарегистрировали автосалон и стали предлагать собственникам транспортных средств, желающим продать свою машину, помощь в поиске покупателей. Они сообщали клиентам, что житель другого региона готов выплатить задаток в размере 5 % от стоимости автомобиля, а через некоторое время передать через представителей компании оставшуюся сумму.

Отмечается, что сделки проводились в арендованных офисах, которые регулярно меняли. После выплаты аванса автовладельцы отдавали мошенникам документы и ключи от машины, однако ни один собственник деньги от продажи не получил. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что трое жителей Хабаровского края уличены в незаконной добыче морепродуктов.

Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю