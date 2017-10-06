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В Краснодаре на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину

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В сети появилось видео с места трагедии.

 Накануне вечером, 5 октября, в центре Краснодара произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

На улице Красных Партизан города Краснодар, напротив "Роснефти", автомобиль "Ниссан Жук" сбил на пешеходном переходе мужчину. По сообщениям очевидцев, "скорая" приехала быстро, но мужчина не подавал признаков жизни. Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

Водитель с места происшествия не скрылся. Жители города пишут, что переход в этом месте плохо освещен, и пешеходов очень трудно заметить в темное время суток. Один из очевидцев аварии написал в социальных сетях, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации нет. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК, Анна Юрьева

Теги: видео , дтп , краснодар , наезд на пешехода , новости регионов
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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