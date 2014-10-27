Как сообщает "Росбалт", в Краснодаре анонимные звонки стали причиной эвакуации людей в пяти торговых центрах.
Людей выводили из ТЦ СБС, "Западный", "Кавказ", "Сити-центр" и "Галактика", сообщает "Интерфакс".
Однако по данным издания "Краснодар", были эвакуированы восемь торговых центров, включая "Арбат", "Оскар", "Карнавал" и "Западный". Помимо этого, людей вывели из отеля "Hilton".
Сегодня, 19:56
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В Краснодаре эвакуировали пять торговых центров
Анонимные звонки стали причиной эвакуации людей в пяти торговых центрах Краснодара.
Как сообщает "Росбалт", в Краснодаре анонимные звонки стали причиной эвакуации людей в пяти торговых центрах.