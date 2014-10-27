В Краснодаре эвакуировали пять торговых центров

Анонимные звонки стали причиной эвакуации людей в пяти торговых центрах Краснодара.

Как сообщает "Росбалт", в Краснодаре анонимные звонки стали причиной эвакуации людей в пяти торговых центрах.



Людей выводили из ТЦ СБС, "Западный", "Кавказ", "Сити-центр" и "Галактика", сообщает "Интерфакс".



Однако по данным издания "Краснодар", были эвакуированы восемь торговых центров, включая "Арбат", "Оскар", "Карнавал" и "Западный". Помимо этого, людей вывели из отеля "Hilton".