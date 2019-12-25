В Костромской области выявили еще 25 человек с коронавирусом

Нарастающим итогом в области 926 случаев коронавируса, из них больше половины выздоровели. Под наблюдением медиков еще 900 человек.

В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 25 человек, трое из них приезжие.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 25 человек, трое из них приехавшие в регион по служебной необходимости.

Остальные случаи распределены по районам следующим образом:

Буй и Буйский район - 12 человек

Кострома - 8 человек

Шарья - 1 человек

Красносельский район - 1 человек

Таким образом, нарастающим итогом в области 926 случаев инфицирования COVID-19. Еще 900 человек находятся под наблюдением медиков. Всего за период эпидемиологического мониторинга проведено 33640 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, обследовано 32154 человека.

На сегодняшний день больше половины, 479 человек, полностью выздоровели, 12 пациентов скончались.

Сегодня ранее: Новые данные по коронавирусу по регионам на 8 июня.

Фото: pixabay.com, оперштаб Костромская область