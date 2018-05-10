В Костроме военные офицеры устроили дебош в баре и вызвали подкрепление из части

В сети появилось видео задержания пьяных офицеров, устроивших разборки в баре "Валенки".

Накануне, 9 мая, в одном из кафе Костромы произошел инцидент с участием военных. Очевидцы сняли скандал на видео.

Как сообщают очевидцы, трое офицеров (два майора и подполковник) праздновали День Победы. Когда алкогольный градус повысился офицеры устроили в баре дебош. Обстановка накалилась уже к часу дня. Военные стали возмущаться, что кроме них нет в зале заведения "настоящих ветеранов" кроме них. Все это сопровождалось ненормативной лексикой. В зале бара в этот момент было много гражданских и детей. Охрана и администрация бара "Валенка" не справились самостоятельно с военными и вызвали полицию. Один из офицеров вызвал из своей части подкрепление. На приказ командира военные в полной экипировке прибыли в увеселительное заведение.

Но, когда военные увидели, в каком состоянии их командир, покинули заведение, под уговоры работников заведения. Дебоширов в наручниках вывели из заведения.

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