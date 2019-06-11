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11 июня, 9:23
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В Королёве загорелась пилорама

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В данный момент пожар на площади 4700 квадратных метров локализован.

Сегодня утром, 11 июня, в Королеве загорелись несколько строений на территории пилорамы.

ГУ МЧС по Московской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил на диспетчерский пульт в 7 часов 10 минут. Горело несколько строений на территории пилорамы на площади 4700 квадратных метров. Пожарным удалось в 7 часов 55 минут локализовать пожар.

На месте ЧП работают 17 единиц техники, 43 человека, в том числе от МЧС: 6 единиц техники, 19 человек. О пострадавших на данный момент информации не поступало.

Теги: новости королева, новости московской области, новости россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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