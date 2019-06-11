В Королёве загорелась пилорама

В данный момент пожар на площади 4700 квадратных метров локализован.

Сегодня утром, 11 июня, в Королеве загорелись несколько строений на территории пилорамы.

ГУ МЧС по Московской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил на диспетчерский пульт в 7 часов 10 минут. Горело несколько строений на территории пилорамы на площади 4700 квадратных метров. Пожарным удалось в 7 часов 55 минут локализовать пожар.

На месте ЧП работают 17 единиц техники, 43 человека, в том числе от МЧС: 6 единиц техники, 19 человек. О пострадавших на данный момент информации не поступало.