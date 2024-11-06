В ходе обыска номера гостиницы, в которой проживали задержанные, полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество.

В Королеве задержали двоих мужчин, похитивших товары из салона сотовой связи. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, в ночное время один из злоумышленников камнем разбил фасадное окно и проник в помещение салона сотовой связи на улице Советской. Мужчина забрал дорогостоящую технику, пока его сообщник следил за обстановкой на улице, после чего подельники с украденным товаром скрылись с места преступления.

На их след вышли оперативники. В ходе обыска номера гостиницы, в которой проживали задержанные, полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Мордовии задержали подозреваемого в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА