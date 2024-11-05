В Мордовии задержали подозреваемого в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации

Мужчина через портал Госуслуги при помощи SIM-карт брал на потерпевших россиян кредиты.

Местный житель из города Ульяновска решил обогатиться за счет других людей и разработал преступную схему. Однако его планы не осуществились из-за профессиональной работы российских правоохранительных органов. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила в социальных сетях, что специалисты в регионе ликвидировали противоправное использование злоумышленником информационно-коммуникационных технологий в Мордовии. Согласно предварительным данным от полиции, в период с сентября 2023 года подозреваемый посещал различные регионы Поволжья. Там он купил большое количество сим-карт с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим лицам. С их помощью мужчина получал доступ к чужим учетным записям на Едином портале государственных услуг.

Через личные кабинеты предыдущих владельцев телефонных номеров злоумышленник оформлял на их имена займы в микрофинансовых организациях. Полученные денежные средства поступали на банковские карты подозреваемого. пресс-служба МВД РФ

Оперативники МВД при поддержке Росгвардии задержали преступника в Самаре. Во время обысков у него изъяты пять мобильных устройств, банковские и сим-карты. В настоящее время подозреваемый доставлен для проведения следственных действий в Саранск. В его отношении ведутся уголовные дела по статьям 159 и 272 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

После ДТП на набережной Обводного канала возбудили уголовное дело.

Фото и видео: МВД Медиа