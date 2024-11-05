После ДТП на набережной Обводного канала возбудили уголовное дело

Один из пострадавших скончался в больнице.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя иномарки, устроившего ДТП на набережной Обводного канала 4 ноября.

Как рассказали в региональном МВД, 4 ноября около 17:50 у дома 60 по набережной Обводного канала 24-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, при развороте не уступил дорогу автомобилю Audi Q5 под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП пассажир автомобиля Audi в состоянии средней степени тяжести, а также две пассажирки Volkswagen в состоянии средней степени тяжести и в тяжёлом состоянии госпитализированы. Еще один, неустановленный, пассажир автомобиля Volkswagen скончался в больнице.

Следователи полицейского Главка возбудили в отношении виновника аварии уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека) и задержали его в качестве подозреваемого.

После смертельного ДТП в Ленобласти водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела.

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург