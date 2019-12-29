Рабочая группа изучит вопрос 26 февраля.

В Конституции может появиться запрет на отчуждение территории России. Изменения будут внесены в первую часть статьи 67 Основного закона страны. Об этом заявил декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов "ТАССу".

Спикер пояснил, что сейчас территория государства разделена между субъектами РФ. Во многих зарубежных странах есть федеральные участки, в отличие от России. Однако в нашей Конституции предусматривается возможность такой правки.

Ранее эксперт объяснил желание запретить отчуждение территории РФ в Конституции.

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