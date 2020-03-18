По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Коми неизвестные обстреляли вертолет с горючим.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного управления на транспорте СК РФ сообщает, что накануне, 17 марта, что в Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8, который следовал из Емва (Коми) в Шиес (Архангельская область). На борту были горюче-смазочные материалы. По предварительным данным неизвестные произвели не менее 6 выстрелов картечью в борт вертолета. Вертолет благополучно приземлился. Все 4 человека не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".

Фото: yandex

Видео: YouTube/александр иванов, Виктор Щербаков