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В Коми ликвидировали пожар в здании школы

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Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В Республике Коми ликвидировали пожар в здании школы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 6 февраля в селе Грива. Поступило сообщение о возгорании в деревянной школе. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе 38 детей.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В тушении огня участвовали 30 специалистов и 10 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" произошел пожар.

Видео: МЧС России

Теги: пожар, республика коми, село грива, школа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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