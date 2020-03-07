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В Колтушах продолжают ликвидацию последствий ЧС

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Стало известно, кто даст оценку экологическим последствиям разгоревшейся свалки.

Появилась информация о том, когда экологи оценят ущерб, нанесенный из-за горящей в Колтушах нелегальной свалки. Окончательные результаты исследований будут представлены к утру 10 марта, сообщили в администрации Ленобласти.

В настоящее время специалисты по обращению с отходами работают на территории свалки, определяя её границы. 

Ранее мы сообщали о том, что власти Ленобласти ввели режим ЧС в Колтушах из-за экологической обстановки. Она возникла из-за сжигания отходов на несанкционированной свалке на улице Колхозная в деревне Старая. Для ликвидации свалки понадобится вывезти около 600 машин мусора. Работу организовали таким образом, чтобы не нарушать привычный ход жизни местных жителей. 

Видео: Piter.TV

Теги: колтуши, ленобласть, свалка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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