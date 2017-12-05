В Колпинском районе найден снаряд времён ВОВ

В Колпинском районе обнаружили боеприпас.

На железной дороге, на участке Колпино-Саблино на 27км был найден взрывоопасный снаряд времен Великой Отечественной Войны.

Около семи вечера 12 января 152-миллиметровый снаряд обследовали сотрудники ОМОН, сообщает «Фонтанка» ссылаясь на региональное управление Росгвардии.

Внутри боеприпаса осталось взрывчатое вещество, несмотря на то, что боеприпас был весь в ржавчине.

Территория и находка рядом с платформой 27-километра находится под оцеплением, в ближайшее время её вывезут специалисты Западного военного округа.

Фото: Piter.TV