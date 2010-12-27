В Колпинском районе горела комната в жилой многоэтажке

Справиться с огнем специалисты смогли менее чем за 15 минут.

В Колпинском районе Петербурга загорелась жилая квартира девятиэтажки. Сообщение о возгорании поступило около 19.45 вечера 3 марта. Ао указанному очевидцами адресу выехала бригада спасателей. На месте выяснилось, что пламя захватило помещение в первом доме по Раумской улице.

Огнеборцам удалось ликвидировать пламя за 13 минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Причиной проблем для местных жителей стала трехкомнатная квартира. Там выгорело одно из помещений. Пострадало два квадратных метра территории. Данных о жертвах нет.

В тушении пожара участвовали 13 человек личного состава экстренной службы и три единицы техники.

Фото: Piter.tv