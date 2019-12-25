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На улице Чекистов утром горела однокомнатная квартира
Сегодня, 9:20
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На улице Чекистов утром горела однокомнатная квартира

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Тушить жилье приехали 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Сегодня утром, 31 декабря, в Красносельском районе произошел пожар. На улице Чекистов, 26, горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила в  07:50. Огонь распространился по площади пять "квадратов". 

Тушить жилье приехали 10 спасателей и две единицы спецтехники. Спустя 30 минут пламя ликвидировали.  

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.

Ранее на Piter.tv: на  Московском шоссе ночью сгорел трактор.

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, мчс, сгорела квартира, спасатели, улица чекистов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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