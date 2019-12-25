На улице Чекистов утром горела однокомнатная квартира

Тушить жилье приехали 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Сегодня утром, 31 декабря, в Красносельском районе произошел пожар. На улице Чекистов, 26, горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила в 07:50. Огонь распространился по площади пять "квадратов".

Тушить жилье приехали 10 спасателей и две единицы спецтехники. Спустя 30 минут пламя ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина случившегося устанавливается.

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Фото: Piter.tv