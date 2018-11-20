В Колпино задержали двух угонщиков иномарок

Ранее пропали три автомобиля марок "Хендай Солярис" и "Киа Рио".

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в серии краж иномарок в Колпинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За время с 18 по 26 января 2019 года в полицию с заявлением о пропаже автомобилей обратились трое людей. Пропали автомобили марок "Хендай Солярис" и "Киа Рио". Машины были припаркованы на трех разных улицах: Тверской, Пролетарской и Красных Партизан. Сумма причиненного ущерба составила около полутора миллиона рублей.

По фактам кражи транспортных средств возбудили уголовные дела (статья 158 Уголовного кодекса РФ). пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские 30 января 2019 года нашли одну из пропавших машин с подложным госномером. Двое подозреваемых 23 и 25 лет задержаны и полностью изобличены в указанных противоправных деяниях.

Фото: Piter.TV