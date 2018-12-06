В Колпино в парадной нашли пустые мины времен ВОВ

Они не представляли угрозы.

В Колпинском районе Петербурга в одном из жилых домов нашли мину времен Вов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пустые корпуса от гранат нашли в парадной дома 61 на Октябрьской улице. Они не представляли угрозы. Взрывотехники установили, что это четыре пустых корпуса миномётных мин времён Великой Отечественной войны. Их изъяли для утилизации.

Ранее мы писали, что в Белоострове у реки нашли две мины времен ВОВ. Потенциально опасные предметы увезли на полигон.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти