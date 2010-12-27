В Колпино у владельца кондитерской фабрики угнали машину за 1,5 млн

В одном из пригородов Петербурга у директора фабрика «Нева». Угнали дорогостоящей автомобиль.

В Колпино в ночь с 27 на 28 августа был угнан автомобиль Ford Explorer 2013 года выпуска. Пропажу обнаружила владелица автомобиля 40-летняя женщина, которая является одной из руководителей компании ООО «Кондитерская фабрика «Нева». Иномарка была угнана в период времени с 21 часа 27 августа по 06:15 утра 28-го от дома 22 по проспекту Ленина. Машина была оборудована штатной сигнализацией и застрахована. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В данный момент, ведется следствие.