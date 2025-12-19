В Колпино спустя 16 лет заработает новый операционный блок детской больницы

В Детской городской больнице №22 готовятся к запуску высокотехнологичных операций.

В Детской городской больнице №22 в Колпинском районе Санкт-Петербурга завершена реконструкция операционного блока, который не функционировал 16 лет и в ближайшее время начнет принимать первых пациентов. Как сообщил корреспондент Piter.TV, в новом операционном блоке будут выполнять сложные вмешательства хирургического, травматологического и ортопедического профилей. Проектная мощность позволяет проводить до 700 операций в год.

Операционная оборудована ламинарными потоками для создания определенного микроклимата внутри операционной, оборудована новой С-дугой, которая нам позволяет делать вмешательства малоинвазивные, через прокол кожи устанавливать различные металлы, что обеспечивает раннюю реабилитацию пациентов и снижает сроки операций. Константин Голубев, врач – травматолог-ортопед Детской городской больницы № 22

Операционный блок полностью реконструирован и оснащен современным медицинским оборудованием высокого класса. В составе блока появилась палата пробуждения, которой ранее в больнице не было.

В палате пробуждения дети в раннем послеоперационном периоде перемещаются из операционных в палату пробуждения, где под присмотром медицинского персонала пробуждаются после анестезиологического пособия. Мы очень долго ждали открытия нового операционного блока, с нетерпением ждем возможности поработать на новой аппаратуре! Елена Локтионова, заведующая отделением анестезиологии-реанимации Детской городской больницы № 22

Также после ремонта откроется пост хирургического отделения на 11 палат. Пространство для маленьких пациентов было создано с особым вниманием к комфорту. Палаты оснащены всей необходимой мебелью, а яркое постельное белье с рисунками поможет детям чувствовать себя уютнее и спокойнее в стенах больницы

Мы делали ремонт за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также социально ориентированного бизнеса. Операционный блок мы сделали за счет средств бюджета, потратили порядка 130 миллионов на его ремонт и порядка 165 миллионов на его оснащение. Хирургический пост №1 мы отремонтировали за счет социально ориентированного бизнеса. Также закупили кроватки, сделали все условия для того, чтобы детишки с находились здесь в комфортных условиях. Николай Гордей, глава администрации Колпинского района

Открытие оперблока стало частью планомерной программы модернизации Детской городской больницы №22. В 2024 году за счет внебюджетных средств в учреждении было обновлено приемное отделение, а в 2025 году проведено переоснащение травматологического пункта и ремонт палат хирургического отделения. Работы по обновлению инфраструктуры больницы будут продолжены, в планах — модернизация следующих медицинских подразделений.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV