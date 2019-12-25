В Колпино спасли двух вмерзших чомг

Спасатели назвали птиц "ершистой парочкой".

Днем во вторник, 15 декабря, спасатели "ПСО Экстремум" опубликовали запись в соцсети об удачном спасении двух вмерзших в лед чомг в Колпино на реке Ижора.

Заявитель уточнил, что птицы неподвижно сидели с вечера, а по светлому времени их начали атаковать вороны.

Утро. Понедельник. Шансы экстренно найти спасателей очень невелики, но случилось чудо. Группа довольно оперативно прибыла на место, а заявительница все это время отвлекала ворон, скармливая им батон. рассказывают спасатели.

Спасательная операция прошла быстро. При осмотре выяснилось, что крыло одной из птиц повредили вороны, но повреждения некритичны.

Теперь птицам ничего не угрожает, они переданы специалистам подытожили в группе "Кошкиспас".

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Фото: vk.com/koshkispas