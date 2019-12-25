В Колпино при столкновении Mitsubishi со скорой пострадали водитель и врач

За рулем иномарки был 19-летний водитель.

В ночь на четверг, 24 сентября, в Колпинском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Около часа ночи на пересечении улиц Павловской и Братьев Радченко двигавшийся по второстепенной дороге 19-летний водитель Mitsubishi Lancer не предоставил преимущество карете скорой помощи.

В ДТП травмы получили 44-летний водитель скорой и 34-летний фельдшер. Проводится проверка.

Накануне мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV