В Колпино при столкновении Mitsubishi со скорой пострадали водитель и врач

В ночь на четверг, 24 сентября, в Колпинском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.
Около часа ночи на пересечении улиц Павловской и Братьев Радченко двигавшийся по второстепенной дороге 19-летний водитель Mitsubishi Lancer не предоставил преимущество карете скорой помощи.
В ДТП травмы получили 44-летний водитель скорой и 34-летний фельдшер. Проводится проверка.
Накануне мужчина пострадал в массовом ДТП на Васильевском острове.
Фото: Piter.TV
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