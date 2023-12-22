В Колпино после пожара в садовом домике нашли два трупа

Определить возраст и пол погибших не предоставляется возможным.

Сегодня ночью, 13 января, в Колпино на Балканской дороге сгорел садовый нежилой домик. В нем нашли два тела.

По информации Piter.tv, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:08. В здании нашли в сильно обгоревшем состоянии трупы. На место случившегося прибыли оперативники. Определить возраст и пол не предоставляется возможным.

Тела направили в морг для установления причины смерти. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых произошло возгорание. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv