В Колпино после пожара в садовом домике нашли два трупа

Сегодня ночью, 13 января, в Колпино на Балканской дороге сгорел садовый нежилой домик. В нем нашли два тела.
По информации Piter.tv, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:08. В здании нашли в сильно обгоревшем состоянии трупы. На место случившегося прибыли оперативники. Определить возраст и пол не предоставляется возможным.
Тела направили в морг для установления причины смерти. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых произошло возгорание. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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