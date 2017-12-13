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В Колпине полиция приехала за школьником, "заминировавшим" жилой дом
Сегодня, 9:23
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lesjasap
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В Колпине полиция приехала за школьником, "заминировавшим" жилой дом

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В Колпинском районе полиция задержала школьника, который сообщил о "бомбе" по улице Металлургов.

В воскресенье 11 февраля 53 жителя Колпина были эвакуированы из собственных квартир из-за лже-сообщения о минировании дома. 
 
Около половины третьего дня в правоохранительные органы поступил звонок о заложенной в жилом здании по улице Металлургов взрывчатом устройстве. Об инциденте рассказала пожилая женщина. По ее словам, до нее дозвонился неизвестный, который предупредил 64-летнюю петербурженку о готовящемся террористическом акте. “Юмора” хозяйка квартиры не поняла и тут же оповестила оперативников об угрозе.
 
Полиция эвакуировала из дома под номером 9 полсотни жильцов. Всем владельцам квартир из первой парадной пришлось проводить несколько часов на улице. Однако, на месте происшествия правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов. Позже они установили, что звонок о бомбе совершил семиклассник из ближайшей школы. Мальчика поймали и отвезли в отделение. 
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Теги: бомба , колпино , колпинский район , телефонный терроризм , телефонный террорист , школьник
Категории: Новости СПб Происшествия

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