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На Заводском проспекте неожиданно погиб "трудный" подросток
Сегодня, 9:20
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lesjasap
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На Заводском проспекте неожиданно погиб "трудный" подросток

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Причина смерти пока что не установлена.

В Колпинском районе Петербурга молодой петербуржец скоропостижно скончался по неизвестной причине. По сведениям полиции, подросток был "трудным", нигде не обучался и состоял на учете в центре по делам несовершеннолетних. В настоящее время в ситуации разбираются эксперты. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Трагедия произошла около 11 часов утра 3 мая. Мертвого 16-летнего юношу обнаружили в квартире по Заводскому проспекту. Медики не выявили внешних признаков насильственной смерти на теле жертвы. В настоящее время труп направлен в морг на экспертизу.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гибель ребенка , колпино , колпинский район
Категории: Происшествия Новости СПб

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