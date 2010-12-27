На Заводском проспекте неожиданно погиб "трудный" подросток

Причина смерти пока что не установлена.

В Колпинском районе Петербурга молодой петербуржец скоропостижно скончался по неизвестной причине. По сведениям полиции, подросток был "трудным", нигде не обучался и состоял на учете в центре по делам несовершеннолетних. В настоящее время в ситуации разбираются эксперты. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Трагедия произошла около 11 часов утра 3 мая. Мертвого 16-летнего юношу обнаружили в квартире по Заводскому проспекту. Медики не выявили внешних признаков насильственной смерти на теле жертвы. В настоящее время труп направлен в морг на экспертизу.

Фото: Piter.tv

