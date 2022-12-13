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В Колпино нашли мумию женщины
Сегодня, 13:24
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В Колпино нашли мумию женщины

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В карманах убитой стражи порядка нашли 3,4 тыс. рублей и мобильник.

На крыльце дачного дома жительница Колпино обнаружила мумию. Останки лежали прямо на ступеньках. Об этом сообщили "Невские Новости".

Инцидент произошел в СНТ "Лесное-3". 55-летняя дачница обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что наткнулась на мумифицированное тело женщины, когда впервые после зимы приехала на свой садовый участок.

В карманах убитой оперативники нашли 3,4 тыс. рублей и мобильник. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: пьяный пенсионер ударил ножом своего друга.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, мумия женщины, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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