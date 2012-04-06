В Колпино на Загородной улице продолжается капитальный ремонт

Работы начались в прошлом году и продлятся до 2024-го.

Сегодня, 8 июня, в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что на Загородной улице в Колпино продолжаются ремонтные работы.

Ремонт начался в прошлом году и продлится до 2024-го. Цели работ на Загородной улице – приведение проезжей части в нормативное состояние, обустройство надлежащего водоотвода и безопасное передвижение пешеходов.

Работники приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке от Межевой до Механической улицы. Устанавливаются опоры освещения, ведется устройство тротуаров и телефонных линий.

Кроме того, ведутся работы по переустройству сетей канализации, которая поможет избежать подтопления улицы во время дождей.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга