В Колпино квартирант расстрелял из аэрозольного пистолета хозяйку

Пострадавшую в удовлетворительном состоянии с ожогом роговицы обоих глаз доставили в больницу.

В Колпинском районе Петербурга 2 января 35-летний квартирант выстрелил четыре раза из аэрозольного пистолета в хозяйку жилища в доме №11 на улице Вавилова. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне вечером в 16:50 на лестничной площадке произошла ссора между квартирантом и хозяйкой. В результате мужчина выстрелил четыре раза женщине в лицо.

Пострадавшую в удовлетворительном состоянии с ожогом роговицы обоих глаз доставили в больницу. Позже женщина попросила прекратить проверку - она не имеет претензий к стрелявшему и не желает привлекать его к ответственности.

Полицейские задержали и поместили в изолятор стрелка. В результате было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

