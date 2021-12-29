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В Колпино квартирант расстрелял из аэрозольного пистолета хозяйку
Сегодня, 10:35
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В Колпино квартирант расстрелял из аэрозольного пистолета хозяйку

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Пострадавшую в удовлетворительном состоянии с ожогом роговицы обоих глаз доставили в больницу.

В Колпинском районе Петербурга 2 января 35-летний квартирант выстрелил четыре раза из аэрозольного пистолета в хозяйку жилища в доме №11 на улице Вавилова. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне вечером в 16:50 на лестничной площадке произошла ссора между квартирантом и хозяйкой. В результате мужчина выстрелил четыре раза женщине в лицо.  

Пострадавшую в удовлетворительном состоянии с ожогом роговицы обоих глаз доставили в больницу. Позже женщина попросила прекратить проверку - она не имеет претензий к стрелявшему и не желает привлекать его к ответственности.

Полицейские задержали и поместили в изолятор стрелка. В результате было возбуждено уголовное дело. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартирант, колпино, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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