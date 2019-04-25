В Колпино и Пушкине завершается масштабная модернизация тепловых пунктов

Работы завершены на 72%.

В четверг, 10 марта, в пресс-службе Смольного сообщили, что специалисты ГУП "ТЭК" продолжают модернизацию 18 тепловых пунктов в Пушкинском и Колпинском районах. Работы почти завершены.

Объем технического перевооружения центральных тепловых пунктов стал беспрецедентным для систем теплоснабжения пригородных районов. На этот момент из 25 тепловых пунктов автоматизированы 72%.

Отмечается, что в Колпино и Пушкине обновили тепловые пункты и оснастили их современным энергоэффективным оборудованием, благодаря чему теплом будут обеспечены 269 зданий, включая 226 жилых домов, 15 детских садов, 8 школ и 2 лечебных учреждения.

За последние два года ТЭК заменил в Пушкине и Колпино 61,2 км теплосетей.

Фото: Piter.tv