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На Тверской двухлетний ребенок погиб из-за невнимательности отца
Сегодня, 10:08
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lesjasap
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На Тверской двухлетний ребенок погиб из-за невнимательности отца

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Мальчик упал из окна квартиры на седьмом этаже.

В Колпинском районе Петербурга погиб двухлетний ребенок. Мальчик по случайности выпал из открытого нараспашку окна. Инцидент произошел около 21 часа 9 мая. По сведениям от очевидцев, малыш не удержался на карнизе седьмого этажа в доме по Тверской улице. 

Полиция установила, что в момент происшествия в помещении находился отец жертвы. Мужчине 32 года и он работает водителем коммерческой фирмы. По предварительной версии, трагедия произошла из-за недосмотра родителя. Мать ребенка находилась на смене в больнице Тосно. Она работает акушеркой.

Медики рассказали, что мальчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой помощи. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: колпино , падение , пострадал человек , происшествия спб , ребенок
Категории: Происшествия Новости СПб

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