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В Колпино автомобиль Haval столкнулся с Ford Focus

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Момент аварии попал на камеры наблюдения.

В пятницу, 18 сентября, в Колпино произошла авария, в результате которой автомобилист был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО, в девятом часу вечера на перекрестке улиц Оборонной и Анисимова 41-летний мужчина за рулем автомобиля Haval столкнулся Ford Focus под управлением 32-летнего водителя.

В результате аварии водитель американской иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. Момент столкновения попал на камеры наблюдения, запись с которых есть в распоряжении Piter.tv.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, колпино, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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