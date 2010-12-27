В Колпине погиб тяжело больной подросток, а в Сосновом Бору - грудничок

В Петербурге и Ленобласти за день скончались два ребенка: 15-летний инвалид и новорожденный мальчик.

Днем 12 апреля В Колпинском районе Петербурге погиб 15-летний подросток. Школьник долгое время страдал от церебрального паралича. Тело инвалида обнаружено в квартире по Оборонной улице. По адресу выезжала карета скорой помощи. Медики не выявили внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика. В настоящее время причины трагедии устанавливаются. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти.

Тем же днем в Ленинградской области умер грудной ребенок. Новорожденный скончался в машине врачей скорой помощи. Доктора пытались довезти малыша до больницы города Сосновый Бор. Однако, не дожив до приезда, пациент умер на участке трассы между Санкт-Петербургом и поселком Ручьи в Кингисеппском районе.

