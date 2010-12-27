В Колпине из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка

В Колпинском районе ребенок упал из окна.

В Колпинском районе госпитализирована трехлетняя девочка, которая выпала из окна жилого дома. Ребенок свалился с высоты третьего этажа.

Инцидент произошел по улице Ленина 10 декабря в полдень. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики обнаружили у маленькой пациентки кататравму, ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму шейного отдела, множественные переломы костей лицевого черепа, травмы груди, живота, голеностопного сустава.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. Сотрудники сообщают, что причиной трагедии стал недосмотр родителей.