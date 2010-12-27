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В Колпине из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка
Сегодня, 10:07
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lesjasap
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В Колпине из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка

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В Колпинском районе ребенок упал из окна.

В Колпинском районе госпитализирована трехлетняя девочка, которая выпала из окна жилого дома. Ребенок свалился с высоты третьего этажа. 
 
Инцидент произошел по улице Ленина 10 декабря в полдень. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. Медики обнаружили у маленькой пациентки кататравму, ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму шейного отдела, множественные переломы костей лицевого черепа, травмы груди, живота, голеностопного сустава. 
 
В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. Сотрудники сообщают, что причиной трагедии стал недосмотр родителей. 
Теги: колпино , колпинский район , падение
Категории: Происшествия Новости СПб

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