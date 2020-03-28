В Коккорево для посетителей открылся музей "Штаб дороги жизни"

В музее гости узнают о жизни людей, работавших и обслуживавших единственную дорогу, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей.

В Ленобласти для посетителей накануне 9 мая открылся музей "Штаб дороги жизни". Его можно найти в Коккорево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня, 8 мая, музей открыл двери первым посетителям - ветеранам войн и участникам памятного мотопробега во главе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

В музее гости узнают о жизни людей, работавших и обслуживавших единственную дорогу, которая связывала блокадный Ленинград с Большой землей.

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Видео: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области