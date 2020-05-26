У мужчины осталось 17 детей.

В Китае умер миллиардер Стэнли Хо. Об этом сообщило государственное Центральное телевидение КНР. Журналисты заявили, что предприниматель, владевший крупнейшим на территории Азии казино, а также по совместительству один из богатейших людей стран скончался. Китайскому бизнесмену было 98 лет.

Согласно данным 2018 года, Стэнли Хо принадлежала крупнейшая сеть казино, расположенная в Макао. Состояние миллиардера оценивается в 6,4 млрд долларов. У мужчины осталось 17 детей от четырех браков.

Умер народный артист и цирковой наездник Тамерлан Нугзаров.

Видео: YouTube / AFP News Agency