Руководителю ансамбля джигитов «Аргун» было 77 лет.

Умер народный артист и цирковой наездник Тамерлан Нугзаров. Об этом сообщили представители "Росгосцирка" на официальном сайте организации. Коллеги циркача отметили, что артист скончался в возрасте 77 лет. Причина смерти наездника не раскрывается.

Напомним, что Тамерлан Нугзаров начал работать в цирке с 15 лет. Сначала он выступал в балете, а после занялся собственными цирковыми спектаклями. Он гастролировал по США и Европе. С 1985 года ему присвоили звание народного артиста. В 1995 году мужчина получил государственную премию РФ за создание циркового представления "Горская легенда". Этот спектакль Нугзаров поставил, когда являлся руководителем ансамбля джигитов "Аргун".

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Видео: Youtube/Цирк Никулина, Андрей Воронеж