В Китае создали "робокожу", на которой могут появляться синяки

Китайские инженеры создали "робокожу" на основе гибкого и упругого гидрогеля. После удара на такой "коже" могут появиться "синяки". Статья Шипина Чжу (Shiping Zhu) и его коллег была опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Отмечается, что "робокожа" способна почувствовать дуновение ветра, как человеческая кожа. Причем не использовались для ее разработки электронные компоненты. Процессы в "коже" происходят благодаря ионным взаиммодействиям. Благодаря гидрогелю "робокожу" можно размещать на подвижных деталях.
Шипин Чжу и его соавторы дополнили такую "ионную кожу" молекулами спиропиранов, которые под давлением меняют окраску от бледно-желтой до густо-фиолетовой, возвращая первоначальный цвет лишь через несколько часов.
Были проведены эксперименты и с добровольцами. Она фрагменты "робокожи" закрепляли на пальце, руке или колене. При ударе цвет изменялся.
Фото: pixabay
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